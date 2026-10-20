Sobreseyeron al adolescente que mató a tiros a un compañero en un colegio de Santa Fe

La Justicia de Santa Fe sobreseyó al adolescente que realizó un tiroteo escolar en San Cristóbal y mató a Ian Cabrera, de 13 años. El juez penal José Boaglio tomó la decisión porque el acusado no era punible cuando ocurrió el ataque, en marzo de 2026.

El planteo fue presentado por sus abogados defensores, Mariana Oroño y Federico Kiener. Si bien la Justicia le atribuyó formalmente la autoría material del homicidio, su edad impide imponer una condena penal.

El sobreseimiento cierra la causa penal por este hecho, pero no termina la intervención estatal. El juez dispuso que continúen las medidas de seguimiento y resguardo a cargo de organismos públicos.

Por qué no recibió una condena

El adolescente no fue condenado a causa de la legislación vigente al momento del crimen. Pese a que el Congreso aprobó una reforma que redujo la edad mínima de 16 a 14 años, la modificación no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del acusado.

El caso ocurrió en marzo en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal. El ataque provocó la muerte de Ian y conmocionó a la comunidad educativa de todo el país. Además, encendió las alarmas alrededor de la violencia en las aulas por el aumento de amenazas de posibles tiroteos.



