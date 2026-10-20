Tensión en Diputados: cruce a los gritos entre Andrés Leone y Carlos Castagneto

Los diputados Andrés Leone, de La Libertad Avanza (LLA), y Carlos Castagneto, de Unión por la Patria (UxP), protagonizaron una fuerte discusión, en un episodio que requirió la intervención de otros legisladores para mantenerlos separados y evitar que el cruce pasara a mayores.

En las imágenes se observa cómo Castagneto se acerca a Leone en medio de la tensión, mientras el legislador libertario le pregunta reiteradamente: “¿Yo te toqué a vos?”. Durante el intercambio, Leone también se defiende de las acusaciones de su compañero de recinto y sostiene: “No te puteé”, en referencia a los insultos que Castagneto le recriminaba.

A los gritos y mientras otros diputados intentaban calmar los ánimos, Castagneto reclamó que se detuviera la discusión y cuestionó el comportamiento de su par: “No se puede así. Si insultan, no se puede”. Luego, volvió a increpar a Leone por una supuesta nueva risa y le preguntó: “¿Te reíste? ¿Otra vez te reíste?”.

El diputado de Unión por la Patria continuó con sus reproches y apuntó contra el comportamiento de los legisladores oficialistas durante la jornada. “¿Sabés qué pasa? A mí no me insulta, primero insultó él. Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles”, lanzó en medio del intercambio.

Finalmente, Castagneto cuestionó las formas de su interlocutor y le reclamó que mantuviera el respeto dentro del recinto. “Acá no se habla así, eh. Enseñale a la gente de tu bloque. Que sean educados”, expresó durante el tenso episodio.

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