Milei calificó al presidente de España de "dictador" en una conferencia

El presidente Javier Milei volvió a escalar su enfrentamiento con Pedro Sánchez y el Psoe, y se metió de lleno en la campaña política española. Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid, calificó al jefe del gobierno español de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupción y llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario al comienzo de su exposición. Sus declaraciones profundizaron una confrontación que ya había generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

El discurso se produjo ante dirigentes políticos, empresarios, diplomáticos y corresponsales extranjeros, en una visita que representa el séptimo viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia. La agenda coincide con la campaña electoral española y busca expresar su respaldo a los sectores de derecha que se enfrentan al oficialismo socialista.

Milei acusó a Sánchez por la política migratoria y la economía española

El mandatario argentino también apuntó contra la política migratoria del Gobierno español y vinculó la llegada de inmigrantes con intereses electorales. En particular, se refirió a los episodios registrados en Ceuta durante julio y acusó a la izquierda de fomentar una “invasión”.

“Cada inmigrante es un voto”, sostuvo Milei, al cuestionar las decisiones del Ejecutivo español. Según su interpretación, la combinación entre el estancamiento económico y la política migratoria constituye un factor de deterioro para el futuro del país europeo.

El Presidente extendió sus críticas a los partidos de izquierda de Europa, a los que responsabilizó por el “estancamiento brutal” de la economía del continente. También cuestionó la intervención estatal en el mercado inmobiliario español y sostuvo que las regulaciones gubernamentales agravan los problemas de acceso a la vivienda.

En paralelo, defendió el rumbo económico de su administración y volvió a atacar al kirchnerismo, al que presentó como la expresión local del socialismo que cuestiona en España. De ese modo, utilizó su exposición para trasladar al escenario europeo los principales ejes de su discurso político doméstico.

El respaldo a Abascal y Ayuso, en medio de la campaña electoral

Durante su intervención, Milei reivindicó su relación con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. A ambos les atribuyó “ideas sanas y positivas” para sacar a España de la decadencia.

“Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a los españoles”, explicó el mandatario, al justificar su participación en la escena política local.

Sin embargo, en esta oportunidad no habrá una reunión presencial con Abascal. El dirigente de Vox le comunicó previamente que continuaría con sus actividades de campaña en Galicia y Asturias. El secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, será uno de los referentes que recibirá al Presidente argentino durante su estadía.

Milei, en cambio, tiene previsto reunirse por la tarde con Ayuso, en un encuentro institucional en Madrid. La visita también generó repercusiones por la recepción que preparó el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) en su sede de la calle Ferraz.

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