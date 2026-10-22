Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero

La Justicia Federal de San Isidro resolvió procesar a José Luis Espert por lavado de activos, en el marco de la investigación por el pago de 200.000 dólares que recibió de una empresa de Guatemala vinculada a Federico Machado. Además, dispuso un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. La medida también alcanzó al contador del economista.

Según la hipótesis de la acusación, el contrato habría funcionado como una herramienta para justificar el ingreso de fondos de presunto origen ilícito al patrimonio de Espert.

Los investigadores sospechan que parte del dinero se habría destinado, entre otras operaciones, a la compra de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Los fondos están vinculados a Machado, un empresario que mantuvo una relación con el exdiputado nacional desde 2019 y que habría aportado distintos recursos para su campaña presidencial.

Entre ellos, le habría facilitado un avión privado que fue utilizado en más de 30 vuelos, además de brindar apoyo para la presentación de un libro y aportar un vehículo blindado.

Machado se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado de integrar una organización criminal. Su vínculo con Espert y los aportes realizados durante la campaña presidencial de 2019 forman parte de los elementos bajo análisis en la investigación judicial.

Con el procesamiento, la causa avanza sobre el origen de los 200.000 dólares y el destino que habrían tenido los fondos. La decisión judicial no equivale a una condena, sino que supone que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe contra los imputados.

C5N