En una comisaría del Microcentro porteño tuvieron a un policía de rehén

Una pelea entre hombres detenidos por robo en la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad derivó este jueves en la toma de tres uniformados como rehenes y al último de ellos incluso lo despojaron de su teléfono celular y de los fondos que tenía en sus cuentas bancarias. Ante ello, las autoridades de Seguridad desplegaron un operativo de emergencia y negociación que culminó después de cinco horas con la llegada de unas pizzas, un fiscal y la liberación del suboficial.



Los incidentes comenzaron a las 12:35 "por un problema entre los reclusos", explicó esta tarde el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, quien se presentó en la seccional policial de la calle Lavalle 451, donde también funciona la alcaidía donde se encuentran los detenidos.



Según Giménez, en esa alcaidía había "31 detenidos" que rechazan ser trasladados al penal de Marcos Paz, en el marco del nuevo acuerdo entre la Ciudad y la Nación para el alojamiento de detenidos en cárceles. Por eso, junto a la justicia analizaban la posibilidad de trasladarlos a otro edificio del sistema penitenciario.



Al parecer, en medio de la disputa que habría comenzado por el maltrato de uno de los detenidos hacia otros más jóvenes, un celador intentó intervenir para poner orden en el reclusorio de la alcaidía pero quedó en menos de los reclusos junto a un subcomisario y un oficial mayor, que también quisieron apaciguar la situación. En ese marco, se investiga si la pelea fue real o si se trató de un ardid para tomar rehenes y hacer oír las exigencias.