Milei admitió que la economía no evoluciona como esperaban

Javier Milei habló este jueves sobre los últimos índices económicos conocidos esta semana (la actividad económica tuvo un rebote de apenas 0,1% mensual) y reconoció: "Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento".



Recién llegado de Madrid, donde ocupó las tapas de los principales diarios españoles por los cruces que protagonizó con el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, el Presidente brindó una entrevista a Radio Rivadavia donde también volvió a hablar de la frase "la gente no llega a fin de mes".



El jefe de Estado consideró que en la actualidad "el mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica" y sostuvo, en ese sentido que, "Argentina no es ajena a eso, está sufriendo las consecuencias".



Entre los acontecimientos que, según Milei, impactan negativamente sobre la economía mundial, mencionó la crisis en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania.



"Lo que se esperaba que la economía creciera - continuó - está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor y, obviamente, los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento. Un shock externo es un shock eterno".



Sin embargo, el Presidente destacó su gestión macroeconómica asegurando que hoy el país está "holgado" para cubrir los vencimientos de deuda externa de 25 mil millones de dólares.



"Nosotros hemos comprado, en lo que va de este año, 16 mil millones de dólares, y si tomamos el momento posterior a la elección, llevamos comprado como 20 mil millones de dólares", informó el Presidente. "Si ustedes asumen un modelo lineal, hoy yo hago la corrección por la cantidad de dólares que compramos y, si no hubiéramos comprado todos esos dólares, el dólar estaría en 1000", argumentó.



En tanto, sobre los estudios de consultoras que sostienen que una importante parte de la población no llega a cubrir sus gastos durante todo el mes, afirmó: "Yo no me enojo con las consultoras, yo lo que digo es que es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".



"Si vos me vas a decir que hoy la gente no llega a fin de mes, antes llegaba muchísimo menos", sumó el mandatario al criticar a la gestión de los gobiernos anteriores.



Por otro lado, volvió a apuntar contra la oposición, al sostener que "del otro lado están los 'orcos' que están dispuestos a romper todo". Y agregó: "Por eso tienen a la líder de la banda", refiriéndose a Cristina Kirchner.



Seguidamente, dijo que la situación judicial de la expresidenta "se pudo dar" por su gestión, "porque hay un Presidente, al que le dicen de todo, pero es el más republicano de todos, porque no interfiere con el Congreso o la Justicia, si no, seguro no estaría presa".



Metido de lleno en las elecciones presidenciales de 2027, Milei consideró que "si repetimos una elección como la que hicimos el año pasado, vamos a pasar a tener el control de la Cámara de Diputados y vamos a estar a dos o tres senadores del quórum".



"Yo no creo que los argentinos voten para atrás, estoy muy confiado", marcó el mandatario.