Inundaciones en Chaco: más de 1000 evacuados y personas que viven en casillas improvisadas

Chaco mantiene más de 1000 evacuados y, en las últimas horas, varias familias de Puerto Vilelas volvieron a quedarse sin un lugar donde resguardarse tras las inundaciones que afectan la zona. Luego de las intensas lluvias, debieron trasladarse a la Ruta 62, donde encontraron un terreno más elevado para protegerse del avance del agua.

En la madrugada del jueves cayeron más de 100 milímetros de lluvia y varias viviendas precarias quedaron anegadas. La situación se agravó porque los arroyos de la zona no logran desaguar en los ríos Paraná y Paraguay, cuyos niveles elevados dificultan el escurrimiento y favorecen los desbordes.

Impacto del fenómeno

Debido al avance del agua, hay familias que tuvieron que desplazarse dos veces en una semana, en un intento por escapar de la crecida. Ahora, con la tormenta perdieron nuevamente sus pertenencias, por lo que reclaman mercadería y ayuda para recuperar elementos esenciales.

Los locales también piden asistencia sanitaria, ya que las familias permanecen expuestas a mosquitos y a condiciones de insalubridad que afectan tanto a las personas como a los animales.

En este contexto, Defensa Civil informó que en la provincia 913 personas fueron trasladadas y 281 se autoevacuaron a raíz de la crecida de los ríos. La emergencia se da en el contexto de la crecida de los ríos del Litoral asociada al fenómeno de El Niño.

Con información de TN.



