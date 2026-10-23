Causas Hotesur y Los Sauces: arranca el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita

Este viernes comienza el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces ante el Tribunal Oral Federal 5. Hay 19 imputados, entre los que se destacan la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo.

El proceso se llevará adelante dentro de los tribunales de Comodoro Py en la Sala Amia. Se trata del tercer juicio oral por hechos de corrupción que enfrenta la expresidenta, mientras que para Máximo Kirchner será la primera vez que se siente en el banquillo de los acusados.

Las causas investigan un esquema destinado a canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de la familia Kirchner a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias.

La decisión de unificar los expedientes fue adoptada el martes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó el desdoblamiento dispuesto en septiembre por el propio Tribunal Oral Federal 5.

El TOF 5, integrado por los jueces José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, autorizó que los imputados participen de la audiencia inicial de manera virtual, únicamente durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Los abogados defensores deberán estar presentes en la sala.

La autorización a participar de manera virtual en la primera audiencia tiene el fin de evitar una nueva postergación del debate. Sin embargo, el tribunal aclaró que esto no implica un juicio con modalidad híbrida permanente: a partir de las próximas jornadas el proceso será plenamente presencial.

Los imputados y la acusación

La expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. En ese sentido, a su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador y lavado de dinero.

En cambio, en el expediente de Hotesur a ambos se los imputa principalmente por el delito de lavado de activos. Esto sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.

Entre los imputados también se encuentra el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como otro organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes. También está acusado su hijo Martín Báez.

Del mismo modo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, también están acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

Otros imputados son Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta, y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.

Con distintos grados de participación, el tribunal también juzgará a Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz. Florencia Kirchner fue sobreseída por la Cámara de Casación.

Con información de TN.



