Nahuel Pennisi contó que va a cantar frente al papa León XIV

Pennisi contó que recibió la noticia con mucha alegría y anticipó que interpretará una canción de Fito Páez. Aunque prefirió no revelar el título, explicó que la elección está relacionada con el mensaje de unidad que busca transmitir el encuentro.

“Soy un hombre de fe”, expresó el artista al referirse a lo que representa para él cantar ante el Pontífice. También recordó que cree en Dios desde pequeño y que, a lo largo de su vida, tuvo una relación cercana con la actividad religiosa, incluso mediante la catequesis y la coordinación de comunidades.

El mensaje de unidad y el encuentro con los jóvenes

Pennisi destacó que uno de los aspectos más importantes de la visita papal será la posibilidad de promover la unión entre los argentinos, especialmente entre las nuevas generaciones.

Para el cantante, los jóvenes tienen un papel central en la construcción del presente y del futuro, por lo que consideró que el encuentro será una oportunidad significativa para compartir un mensaje de esperanza y unidad.

El músico también reconoció que la posibilidad de cantar ante un Papa en su propio país es una experiencia que nunca imaginó y que vive con emoción y orgullo.

Cuándo cantará Nahuel Pennisi ante el Papa

La presentación de Pennisi formará parte de las actividades previstas durante la visita de León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre.

El artista participará del encuentro en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, en una convocatoria que reunirá al Pontífice con jóvenes y contará con distintas expresiones artísticas.

La noticia se suma a la participación de otros músicos argentinos en las actividades de la visita papal, entre ellos Luciano Pereyra, quien anunció que cantará durante la celebración prevista en Luján.

Para Pennisi, será una oportunidad de unir su carrera musical con sus creencias y de expresar, a través de una canción, la emoción que le genera la llegada del Papa al país.

TN