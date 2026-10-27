Chaco tiene tres localidades en alerta roja y más de 2.200 evacuados por las inundaciones

El fenómeno El Niño azota a la región y el impacto de las crecidas de los ríos aumenta la emergencia en distintas localidades del Chaco. Hasta el momento, y según el último reporte provincial, se registraron 2.201 personas entre evacuados y autoevacuados.

Puerto Vilelas es la localidad con mayor cantidad de afectados: 1.321 personas dejaron sus casas, entre evacuados y autoevacuados. Además, otras 360 permanecen aisladas en los sectores de Soto y Tacuarí, donde el avance del agua dificulta la circulación y la asistencia, que solo puede ser mediante lanchas.

La situación de la creciente también afecta a Barranqueras, con 253 personas evacuadas, y a Isla del Cerrito, donde se contabilizaron otras 142. Junto a Puerto Vilelas, las tres localidades permanecen bajo alerta roja, mientras los operativos continúan para asistir a las familias y monitorear la evolución de la crecida.

Localidades afectadas y niveles de alerta

Además de las localidades en alerta roja, la jurisdicción de Colonia Benítez también registra un número elevado de evacuados. Son 443 personas que tuvieron que desplazarse; principalmente de los sectores de Antequeras y San Pedro Pescador, ya que el aumento del agua complica el acceso a estas comunidades y obliga a realizar traslados para recibir atención médica.

En cuanto a las alertas, Basail, Colonia Benítez y Resistencia permanecen en nivel naranja, mientras que General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén y Puerto Bermejo están bajo alerta amarilla.

De acuerdo a las mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA), este martes el río Paraná se ubicó en los 7,23 metros. Del mismo modo, el Paraguay alcanzó los 8 metros y el Bermejo los 3,13 metros, pero advirtieron que presenta crecidas.

En paralelo, la provincia mantiene cuatro centros de contención, donde están alojadas 156 personas pertenecientes a 49 familias. De los módulos habitacionales disponibles, 43 están ocupados y otros 194 permanecen libres para recibir a más afectados.

Con información de DataChaco.



