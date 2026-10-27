Milei no va a felicitar a Lula y niegan que Bolsonaro haya pedido asilo en la Argentina

Treinta y seis horas después de la inesperada victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el candidato derechista Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, el gobierno argentino habló por primera vez sobre los resultados. Sin felicitar al ganador, una formalidad que cumplieron todos los países de la región menos Argentina y El Salvador, el vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el Gobierno “tomó nota” del resultado, aunque dejó claro que “las diferencias ideológicas” entre su gobierno y el Brasil influyeron en el silencio que siguió al fin del comicio.



En su conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada, Ravier fue el encargado de marcar la postura del Gobierno. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, afirmó el portavoz. El vocero también aseguró que no hubo un pedido de asilo del dirigente derechista, en medio de las versiones que comenzaban a circular acerca de una posible huida hacia la Argentina para viajar a EE.UU.



“Sería bueno que Bolsonaro aparezca para evitar todo esto”, se lamentaban en Balcarce 50, mientras negaban todo contacto con el candidato derrotado en las elecciones del domingo.



Hasta ahora, el Gobierno no se había manifestado sobre el tema. Milei fue, junto al salvadoreño Nayib Bukele, el único mandatario de América Latina en no enviarle un mensaje a Lula, quien será presidente del país vecino desde enero y por cuarta vez. “En 2023, cuando ganó Milei, no hubo un gesto de Lula para saludarlo ni nada”, justificó Ravier, aunque el dato es incorrecto. El 19 de noviembre de 2023, el presidente brasileño envió un posteo por la red X en el que “deseó buena suerte y éxito al nuevo gobierno”, y agregó que la Argentina “es un gran país y merece todo nuestro respeto”. Sin mencionar a Milei, agregó que “Brasil siempre estará a disposición para trabajar juntos con nuestros hermanos argentinos”.



A diferencia del presidente norteamericano Donald Trump, quien ayer se manifestó sobre el asunto y calificó las elecciones en Brasil de “amañadas”, y del propio partido liberal, que reconoció la derrota de su candidato, desde el Gobierno no emitieron ni emitirán comunicación oficial. Ravier dejó en claro que “no va a haber” una declaración, a pesar de que hasta ayer fuentes oficiales afirmaban que el Gobierno no reconocería la victoria de Lula “para no debilitar” el reclamo judicial de Bolsonaro, que aún no se presentó. Por el contrario, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó ayer que su partido “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, aunque insistió en que la Justicia electoral debe “esclarecer” los planteos sobre irregularidades, que incluyen la ampliación por dos horas del horario de votación por pedido del PT.



“Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, y para Javier Milei los pueblos son más importantes que las ideologías. Seguimos trabajando, como siempre, dentro del Mercosur”, dijo Ravier, y aseguró que el Presidente “no es hipócrita, hay diferencias ideológicas entre ambos”.



En los días previos a la elección, Milei dejó en claras sus sospechas de un posible fraude por parte del PT. Acusó a Lula de “mentiroso y ladrón”, y deseó que su “último acto no sea robarse la elección”. Durante la mañana del martes, el documentalista oficial Santiago Oría, cercano al Presidente, reposteó un mensaje del dirigente derechista chileno Axel Kaiser, titulado “es fraude”, con la diferencia de votos entre la primera y la segunda vuelta.



La decisión de mantener silencio del Gobierno agrega tensión adicional a una relación áspera y conflictiva entre ambos presidentes, quienes desde hace tiempo se evitan en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden; incluso el vínculo bilateral fue rebajado desde agosto a la categoría de encargados de Negocios. La Cancillería de Brasil dispuso entonces la orden de retirar a su embajador luego de reiteradas declaraciones y ataques verbales de Milei contra el mandatario e integrantes de la justicia brasileña.

En ese marco, el gobierno brasileño decidió retirar sin plazos al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, lo que implicó un fuerte cambio en las relaciones diplomáticas formales entre los dos países, pero sin llegar a una ruptura total.

La victoria de Lula

Finalmente, Lula logró una remontada inédita en la historia del país y se impuso con el 51,78% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal (PL), que obtuvo el 48,22%. El líder de la izquierda nacional cumplirá así, a sus 80 años, un segundo mandato consecutivo, convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en estar cuatro veces al frente del Palacio del Planalto.



La abstención, que en la primera vuelta había superado el 21%, bajó al 19,21% y alcanzó su nivel más bajo en 20 años, sumando 3 millones más de votantes en el país.



La votación quedó atravesada por la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó prolongar los comicios hasta las 19 en todo el país, después de que ambas campañas pidieran más tiempo para votar. El Tribunal Superior Electoral (TSE) debió suspender la difusión de resultados parciales mientras las urnas seguían abiertas. El episodio escaló rápidamente en lo político y lo judicial. La Policía Federal abrió una investigación por presunta obstrucción del derecho al voto y Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flavio, acusó al oficialismo de intentar alterar una elección que, según él, ya había perdido en las urnas.



En tanto, este martes la Policía Federal de Brasil investiga si el excandidato presidencial Bolsonaro dejó el país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina pese a la decisión judicial que lo obligó a entregar sus pasaportes y le prohibió salir de Brasil.



Según el diario O Globo, la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño después de que el sitio Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina esta madrugada para volar hacia Estados Unidos. Por su parte, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, desmintió que el excandidato haya salido del país. “Eso no sucedió”, dijo al medio Metrópoles.