Qué dice el primer informe privado que confirma la recesión en el país

La actividad económica cayó en septiembre 0,8% en forma interanual y avanzó 0,1% con relación a agosto, lo cual confirma la recesión de la economía, según un estudio privado.

El Índice General de Actividad (IGA) que elabora el estudio de Orlando Ferreres precisó que en el acumulado enero septiembre la actividad cedió 0,3% con relación al mismo período del año pasado.

De acuerdo a estos datos, si bien en septiembre la actividad tuvo una leve mejora intermensual no resulta suficiente para compensar las caídas previas, con lo cual el tercer trimestre cerró a la baja.

De esta forma, se suman dos trimestre consecutivos en caída lo cual determina que la economía entró en recesión.

“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre”, sostiene el informe que agregó que el tercer trimestre cerró con una caída de 1,2%.

El trabajo señaló: “Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse”.

“De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, agregó.

Sector por sector

Agricultura y ganadería: el sector agropecuario registró en septiembre una merma de 3,9% anual, en línea con los datos pobres del tercer trimestre, y acumulando una mejora de 5,3% para los primeros nueve meses del año. En detalle, la producción agrícola aumentó 4,8% anual, mientras que la ganadería cayó 7,5%.

Industria Manufacturera: la industria anotó para septiembre una contracción anual de 1,5%, acumulando para el período una baja de 2,3%. En términos desestacionalizados, el IPI-OJF midió una suba de 0,1% mensual, manteniendo el rebote del mes pasado, pero sin mostrar mayor reacción. Por su parte, el tercer trimestre cierra con una baja marginal de 0,1% al comparar con el segundo cuarto del año.

Electricidad, gas y agua: este sector sigue siendo uno de los de mayor crecimiento en 2026, anotando para septiembre un avance de 7,5%. De esta manera, acumula en los primeros nueve meses del año un crecimiento de 4,5%.

Minas y Canteras: el sector de minas y canteras registró en septiembre una expansión de 17,4% interanual, nuevamente quedando como la actividad de mayor crecimiento de la economía. En los primeros nueve meses del año acumula un avance de 13,8%

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