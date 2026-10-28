Chaco: una fundación rescata animales atrapados por las inundaciones y pide voluntarios

Las inundaciones que afectan a la región dejaron a numerosos animales aislados, sin alimento ni atención veterinaria, en sectores donde el avance del agua dificulta las tareas de rescate. Ante esta situación, la Fundación Planeta Vivo arribó a Chaco y, junto a otras organizaciones, desplegaron un operativo para asistir a los ejemplares que permanecen en las zonas más afectadas.

Uno de los puntos de intervención en Chaco es la localidad de Colonia Tacuarí, donde los rescatistas se encuentran con animales que llevan varios días sumergidos en el agua. Según describió la fundación, algunos presentan heridas o enfermedades, mientras que otros —a causa de los problemas logísticos por la crecida— no logran recibir asistencia a tiempo.

“Es muy triste y desesperante ver lo que está pasando. Ver animales luchando por sobrevivir, sin comida, sin atención veterinaria y sin tener adónde escapar”, lamentó la organización en una publicación de Instagram.

Dificultades para llegar a las zonas afectadas

Como respuesta, la fundación instaló una base operativa en la provincia para relevar los sectores más comprometidos y coordinar la asistencia. El trabajo incluye distribuir alimento, brindar atención veterinaria y reubicar a los animales que puedan ser trasladados. Además, el rescatista e influencer Fernando Pieroni también se sumó a los equipos de ayuda.

Sin embargo, las condiciones del terreno y la extensión de las áreas inundadas impiden retirar a muchos animales. En esos casos, los equipos tienen que atender en el lugar, una tarea que requiere más profesionales y recursos para llegar a sectores de difícil acceso.

Por ese motivo, Planeta Vivo convocó a veterinarios voluntarios que puedan sumarse al operativo. Las personas que quieran colaborar con la asistencia pueden comunicarse al +54 9 11 4577-1454.

La organización también solicitó donaciones para comprar alimento y sostener el trabajo en las zonas anegadas. Para colaborar económicamente, habilitó el alias planetavivo2023, de una cuenta del Banco Galicia a nombre de la fundación.

“Estamos asistiendo a todos los animales que podemos, pero las necesidades son enormes”, remarcaron.

Con información de Infobae.