Aumentaron los evacuados en Chaco: más de 2230 personas dejaron sus casas por las inundaciones

La emergencia hídrica se profundiza en Chaco a causa de las inundaciones. Según el último reporte oficial, ya son 2.239 personas evacuadas, además de 629 hogares afectados en distintas localidades.

Puerto Vilelas es el foco con mayor gente desplazada, ya que 1.350 personas tuvieron que abandonar sus hogares ante la crecida de los ríos. Situación similar atraviesa la gente de Barranqueras, donde se registraron 253 evacuados, mientras que en Isla del Cerrito se contabilizan otros 142.

En Colonia Benítez, el informe reportó 415 personas evacuadas y 35 autoevacuadas. Además, una nueva familia de tres integrantes ingresó al albergue de Antequeras, en el barrio San Pedro Pescador.

En Resistencia se contabilizaron seis evacuados, aunque la cantidad de autoevacuados todavía no fue confirmada.

Los cuatro centros provinciales habilitados albergan a 172 personas de 59 familias. Hay 42 módulos ocupados y otros 205 disponibles para recibir a quienes necesiten asistencia.

Los ríos: dos localidades siguen con alerta roja

En cuanto a datos oficiales sobre los niveles de los ríos, las mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA) registraron al Paraná en 7,22 metros, al Paraguay en 7,97 y al Bermejo en 3,23 metros.

Como consecuencia, Puerto Vilelas y Barranqueras continúan bajo alerta roja; Basail, Colonia Benítez y Resistencia están con nivel naranja, mientras que General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén y Puerto Bermejo permanecen en alerta amarilla.



