Operativo antibombas en el aeropuerto de Resistencia tras la amenaza de un pasajero

El Aeropuerto Internacional de Resistencia, Chaco, fue el escenario de un momento de tensión el miércoles, cuando un pasajero de un vuelo amenazó con un dispositivo explosivo.

Ocurrió durante el embarque de un vuelo de la empresa JetSmart con destino a Buenos Aires.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la División Bomberos inspeccionaron la aeronave y la terminal con canes detectores. El responsable quedó a disposición de la Justicia Federal.

Operativo de seguridad y requisa con canes K9

El incidente movilizó a las fuerzas especializadas tras el aviso dado durante la noche del miércoles. Es que, cerca de las 22:45, la Policía de Seguridad Aeroportuaria convocó de urgencia a la Sección Explosivos de la División Bomberos de Resistencia.

Con la asistencia de las perras adiestradas "Pentrita" y "Luna", los especialistas revisaron la cabina, compartimentos y equipaje de mano de un avión con 180 pasajeros a bordo.

El procedimiento se extendió a los bultos de la tripulación, pertenencias del pasajero denunciado, sectores de acceso público y sanitarios del edificio.

Resultado negativo y causa penal en la Justicia Federal

Las inspecciones arrojaron resultado negativo, confirmando que no existía ningún artefacto explosivo en la aeronave ni en las instalaciones de la terminal.

El hombre que emitió la amenaza verbal fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal N.º 1 de Resistencia, bajo la imputación de supuesta intimidación pública.

Para las 01 de la madrugada de este jueves concluyeron los protocolos y la nave fue autorizada a retomar su itinerario comercial.

Con información de Diario Chaco.