Un conductor atropelló y mató a un ladrón que le quiso robar el auto

Un sospechoso de 25 años murió atropellado en La Matanza, tras intentar robar el auto de un hombre de 61, que sin dudar lo embistió. Ocurrió en Lomas del Millón durante la noche de este jueves.



Fuentes policiales confirmaron que gracias al registro fílmico de una de las cámaras de seguridad, pudieron dar con el vehículo que utilizaron los ladrones para realizar el atraco. Y que detuvieron a uno de los cómplices de 27 años.



Fuentes policiales confirmaron que el hecho tuvo lugar este jueves por la noche cuando en inmediaciones de la calle Cabral al 2300, un hombre de 61 años estaba a bordo de su auto dispuesto a salir.



Se encontraba con el auto en marcha, estacionado sobre la vereda en el frente de una casa cuando fue emboscado con fines de robo por al menos tres individuos armados que se movilizaban en una Volkswagen Suran.



Según se pudo reconstruir a base de las imágenes de una de las cámaras de seguridad de la zona, Daniel Alfredo T. de 61 años fue emboscado por la Suran.



Pero, lejos de amedrentarse aceleró su auto y embistió a uno de los sospechosos: Ángel Nahuel Gilardoni, quien producto del fuerte impacto murió en el lugar. Tenía 25 años.



Luego de la violenta secuencia en que el hombre logró escapar, los otros integrantes del grupo arrastraron el cuerpo de Gilardoni por el asfalto, lo cargaron en la Suran y lo trasladaron hasta una casa ubicada en Cochabamba al 1800, en Villa Madero, donde vivía su madre.



Fue la mujer la que llamó al 911 denunciando que su hijo había sido llevado a su casa por un amigo. Que estaba inconsciente y ensangrentado. Pero, cuando llegaron las fuerzas policiales con el equipo médico constataron que Gilardoni estaba sin vida.



El auto pertenecía a un joven de 28 años, quien se presentó junto a su pareja en una dependencia de la Policía. Allí, explicó que utilizaba el auto a modo de remís. Y que se lo alquilaron esa noche a un tal Franco de 27 años. “Cuando lo revisamos nos dimos cuenta de que tenía mancha de sangre”, dijo.



