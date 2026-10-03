Piden juicio a Payarola por fraudes a Montiel y Wanda

"Fraude liso y llano", "engaño", "abuso de confianza" y jugar con la "ilusión de las personas", son algunos de los argumentos con los que el Ministerio Público Fiscal pidió que el abogado mediático Nicolás Agustín Payarola (43) -detenido desde noviembre de 2025- vaya a juicio oral como acusado de una serie de estafas por un total aproximado de US$ 1.824.000. Entre las víctimas estuvieron la familia del futbolista Gonzalo Montiel y una abogada de Wanda Nara.



Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro, pidió que Payarola sea juzgado por los delitos de estafas reiteradas, defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta. El abogado está acusado de siete hechos en calidad de autor y otros seis como coautor.



Uno de los primeros casos investigados fue al que tuvo como víctima a Sergio Occhiuzzo, dueño de Campos de la Virgen de Luján, una propiedad ubicada en La Pampa. Al Occhiuzo inició su relación de confianza con el pretexto de representarlo para pesificarle una deuda.



El abogado le sacó una camioneta Toyota Hilux sin abonar nada, con la promesa de pagarla cuando realice la transferencia, algo que no ocurrió. En total fueron más de 600 mil dólares y 13 millones de pesos los que perdió el denunciante entre embargos, inhibiciones y decretos de quiebra.



Para la justicia, no quedaron dudas que el accionar de Payarola con Occhiuzzo "se trató de un fraude liso y llano, logrando la inducción al engaño mediante un abuso de confianza, el despliegue de un ardid y la elevada disposición patrimonial disvaliosa como consecuencia directa de la activación del primero y la sumersión de la víctima".



Una de las principales víctimas del abogado fue la familia de Gonzalo Montiel, el defensor campeón del mundo en Qatar 2022, cuya relación comenzó luego de la denuncia por abuso sexual por la que tuvo que defenderse en marzo de 2023.



En ese momento comenzó la relación entre Payarola y la familia Montiel. Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo, contó que tenía como proyecto familiar realizar un emprendimiento inmobiliario en la zona de Ezeiza.



En ese momento ocurrió el primer pago. Fueron 200 mil dólares en concepto de seña del campo y la confección de una “carta oferta” al dueño de las tierras.



La relación entre el abogado y Juan Marcelo Montiel continuaba y con ello, las recomendaciones del letrado de que compre dólares MEP hasta avanzar con el proyecto del barrio privado. Fue así como realizó varias transferencias de distintos importes en moneda extranjera. El siguiente pago fue de 160 mil dólares en tres cuotas.



Fueron cerca de 700 mil dólares lo que la familia Montiel le dio a Payarola para un negocio que jamás se realizó. Cuando le fueron a consultar al abogado sobre los emprendimientos, este respondió con evasivas.