Sin bancos por tres días: suman un nuevo feriado nacional para el sector en noviembre

Los bancos cerrarán sus puertas el viernes 6 de noviembre y volverán a abrirlas el miércoles 11. Serán cinco días de corrido en que no habrá acceso a las sucursales.



¿Los motivos? El viernes 6 es el Día del Bancario, en que tradicionalmente no hay atención al público. El lunes 9 fue decretado feriado nacional por la visita del Papa León XIV, que se llevará adelante entre el 8 y 11 de ese mes. Y este viernes el Banco Central decidió que el martes 10, que oficialmente solo es feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, se extienda a los locales de todo el país.



Mediante la Comunicación A 8487, la autoridad que regula al sistema financiero informó que adoptó la resolución de "establecer como feriado bancario el 10/11/26 en todo el territorio de la República Argentina”.



El pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9, se trasladará a Córdoba el martes 10 y el miércoles 11 presidirá una misa en Luján.



El miércoles 11, que se decretó asueto en la provincia de Buenos Aires, los bancos volverán a trabajar normalmente.



Cuando hay fines de semana largos por feriados, los bancos suelen armar un plan de contingencia para que los cajeros automáticos no se queden sin efectivo.



Además, las entidades avisan que sus clientes pueden retirar efectivo en locales adheridos, como supermercados y farmacias, y seguir usando el homebanking para pagos o transferencias.