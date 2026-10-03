Se recalienta la elección de abogados en el Consejo de la Magistratura

A menos de tres semanas de la elección que definirá a los nuevos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, la disputa comenzó a subir de tono. El candidato de La Libertad Avanza, Luis Palomino, apuntó contra dos dirigentes a los que atribuyó influencia sobre el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces: Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos.



"Todos sabemos que los concursos son amañados. Al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici", lanzó Palomino durante una jornada realizada en Mendoza organizada por la Suprema Corte de Mendoza, donde expusieron dos referentes de las listas que competirán el 20 de octubre, Palomino y Diego Molea, consejero electo por los académicos pero además articulador de una lista peronista.



Las declaraciones expusieron la tensión que rodea a una elección clave para la futura composición del organismo. El próximo 20 de octubre, los abogados con matrícula federal activa de todo el país votarán para renovar sus cuatro representantes para el período 2026-2030.



Palomino encabeza Abogacía por la Libertad, la lista con la que el oficialismo nacional buscará ingresar con representantes propios por ese estamento. Concejal de Vicente López y ex subsecretario de Empleo de la Nación, el dirigente está alineado con el sector de La Libertad Avanza que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.