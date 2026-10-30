Hackeo a Binance: cómo fue el mayor robo de criptomonedas de la historia y qué pistas siguen los investigadores

El ciberataque a la plataforma de criptomonedas Binance causó grandísimo impacto en la escena tecnológica y en los mercados financieros. La conmoción tiene asidero: los responsables del servicio confirmaron que el robo asciende a un equivalente aproximado a los 6.300 millones de dólares, una suma que permite afirmar que se trata del mayor hackeo de activos digitales de la historia.

Con casi una década de recorrido y en sus orígenes radicada en China, Binance se convirtió en la plataforma de exchange de criptomonedas más relevante a nivel global, con más de 300 millones de usuarios. El servicio es el centro neurálgico para transacciones con Bitcoin, Ethereum y otras divisas digitales.

Los 6.300 millones robados en este incidente de seguridad superan con creces a un ataque ocurrido en el 2025, también de gran magnitud, en el que se vieron afectados 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit.

Ciberataque a Binance: las hipótesis que estudian los investigadores

En un comunicado divulgado el viernes, la empresa señaló que el vector de ataque había sido la computadora de un ingeniero del equipo de desarrollo y operaciones de Binance, que fue vulnerada para acceder a los sistemas de la plataforma y realizar retiros no autorizados.

Según las investigaciones preliminares, no se encontraron indicios de una filtración de claves privadas de las billeteras electrónicas. En este contexto, se espera la divulgación de un análisis técnico detallado, una vez que concluyan las pericias. “Lo haremos cuando los hechos estén completamente verificados”, señaló la compañía en un tuit.

“Para que quede claro: el atacante no se limitó a utilizar los permisos de un solo ingeniero, y no se trató de una acción sencilla de ‘un solo clic’. Fue un proceso de ataque más complejo. Nuestra investigación no ha atribuido la responsabilidad a ninguna persona en particular”, afirmó Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, en declaraciones que recoge el sitio Bleeping Computer.

En ese sentido, Binance también dijo que descubrió “puntos de vulneración adicionales”, pero que todavía está recopilando los hechos y “compartirá más información directamente a medida que disponga de ella”.

Más allá de los informes oficiales, especialistas en seguridad informática indicaron que el atacante habría ejecutado una ráfaga de 50 autorizaciones que permitió la extracción automática de millones de activos digitales en pocos minutos, incluyeron Ethereum, USDT y altcoins, tal como se conoce a las criptomonedas que no son Bitcoin.

El incidente de seguridad fue identificado el jueves, cuando firmas de inteligencia especialistas en el mundo cripto dieron cuenta de transacciones anómalas y de alta frecuencia en billeteras identificadas como “Binance 14” y “Binance 16”. En paralelo, se detectó la creación de direcciones de destino nuevas, para enviar los fondos. En esa instancia, la compañía interrumpió las operaciones e informó los primeros indicios del ataque, luego confirmado.

Por lo demás, se baraja la hipótesis de una participación de Corea del Norte en el ataque a Binance. Siguiendo a la fuente mencionada, aunque la empresa afectada no vinculó el incidente con ningún grupo o actor de amenazas, la firma de análisis de blockchain TRM atribuyó la intrusión a TraderTraitor, un grupo de piratería informátiva respaldada por el Estado norcoreano, también conocido como Lazarus Group y APT38.

“El 29 de octubre de 2026, un atacante extrajo aproximadamente 6.360 millones de dólares de las billeteras de Binance en diez cadenas de bloques; la mayor parte de la operación ocurrió en unos 20 minutos (...) Esto convierte al suceso en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha, superando en cerca de cuatro veces el ataque a Bybit de febrero de 2025, en el que se sustrajeron 1500 millones de dólares”, señaló TRM.

Binance aseguró que cubrirá las pérdidas

La empresa confirmó que se congelaron cerca de 3.000 millones de dólares en activos afectados, gracias a la colaboración de socios. En este marco, Binance adelantó que cubrirá todas las pérdidas con fondos de protección y valores propios.

La intrusión en los sistemas de Binance impactó en el mercado de las criptomonedas: apenas de conocieron los primeros detalles del ataque, la valuación del Bitcoin cayó por debajo de los 80.000 dólares y muchos inversores salieron del ecosistema para resguardar sus activos.

TN