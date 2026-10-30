Beneficiaron con la domiciliaria al bioquímico de la casa del horror

En una audiencia celebrada a puertas cerradas y sin acceso al público ni a la prensa, un juez penal de Chubut dispuso este viernes otorgale arresto domiciliario a Miguel Battista, el bioquímico de Esquel investigado por el encierro de su familia durante aproximadamente cuatro años.



La decisión fue tomada por el juez penal José Luis Ennis en virtud de la avanzada edad del imputado, 71 años, y por un plazo de treinta días, rechazando el pedido de prisión preventiva en un establecimiento carcelario que había formulado el Ministerio Público Fiscal.



La audiencia comenzó con un firme planteo de la Fiscalía y de la Asesoría de Familia, en el cual exigieron que se inste a la defensa particular a respetar estrictamente la reserva legal establecida en relación a los adolescentes involucrados, prohibiendo la difusión de cualquier información relativa a ellos.



La procuradora de la Fiscalía Cecilia Bagnato, acompañada por el fiscal Fidel González, solicitó formalmente la extensión de la prisión preventiva por un mes. En su argumentación, la parte acusadora expuso el estado de la investigación y las medidas que se realizan a diario, señalando que "la Fiscalía tiene la obligación de no descartar ninguna hipótesis de investigación hasta agotar las medidas que la confirmen o la refuten".



Para sostener el pedido de cárcel, la Fiscalía argumentó que el arraigo del imputado en la zona es débil, dado que no puede mantener vínculo actual con su esposa e hijos, su medio de vida no lo ata a la región y cuenta con recursos económicos suficientes para ausentarse. Asimismo, alertaron sobre la existencia de un peligro de entorpecimiento procesal respecto de potenciales testigos y de las propias víctimas.