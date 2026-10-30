El argentino Rafael Grossi tuvo su mejor votación para liderar la ONU

El argentino Rafael Grossi sigue en carrera por ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, luego de la séptima votación en el Consejo de Seguridad del organismo que se celebró este viernes en Nueva York, en una disputa que pone al descubierto las distintas posiciones geopolíticas globales.



El actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de 65 años, se mantiene en el segundo escalón al cosechar nueve apoyos, cuatro rechazos y dos “no opinión”, quedando cerca de la ex vicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan que volvió a quedar como la favorita.



Grynspan obtuvo 11 apoyos y cuatro rechazos mientras que la ex canciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett finalizó con una tarjeta de 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención.



Lo cierto es que tras cumplirse la séptima votación no vinculante del Consejo de Seguridad para definir el sucesor de António Guterres al frente del organismo, la disputa sigue con final abierto.



En esta votación se recurrió al sistema de votos en el que todos los miembros del Consejo emiten sus consideraciones en una papeleta del mismo color, lo que no permite conocer si algunos de los cinco países con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- bloquean la carrera de uno de los aspirantes.



En el tercer lugar de la pelea se ubicó la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió 9 votos a favor, seis en contra y uno sin opinión, mientras que la emiratí Lana Nusseibeh, que se unió a la carrera recientemente, obtuvo 7 votos a favor 6 en contra y 2 sin opinión.



La nominación de Nusseibeh generó algunas tensiones entre los estados miembros que cuestionan la intervención de los Emiratos Árabes Unidos en el conflicto y la guerra civil en Sudán.