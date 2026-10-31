Hallaron muertos a los cinco integrantes de una familia en una casa de Merlo

Las autoridades hallaron muertos este viernes a cinco integrantes de una familia en el barrio Mariano Acosta, ubicado en el partido bonaerense de Merlo. Las víctimas eran de nacionalidad venezolana: padre, madre y sus tres hijos menores de edad.

Según pudo saber, el hecho se produjo en la calle Mercedes al 2400. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años; su pareja Soihit Meza Mahatma Eyvind, de 44; y sus tres hijos: Dan Velkan, de 14 años; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10. La familia hacía algo más de tres meses se había mudado al barrio.

De acuerdo a lo que publicó el medio bonaerense Primer Plano Online, los compañeros de trabajo de la mujer, que era analistas de sistemas a distancia, dieron el aviso al 911 luego de que no respondiera a los llamados.

Cuando el personal policial se acercó a la casa los agentes saltaron la reja porque nadie les abría. Desde afuera se veía que estaban los autos de la pareja estacionados. Tras el hallazgo de los cuerpos, vecinos dijeron a las autoridades que escucharon detonaciones en la madrugada del jueves pero que no lo habían denunciado.

Fuentes policiales agregaron que los cuerpos de la mujer y sus tres hijos presentaban dos disparos en la cabeza, mientras que su marido tenía una herida de bala, también en la cabeza. Además, se halló el arma homicida, una calibre 9 mm, entre las piernas del hombre. Los cuerpos estaban todos en una habitación.

El caso quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI N°8 de Morón. Los investigadores descartan la presencia de terceras personas en la escena, por lo que la principal hipótesis es la del cuádruple homicidio seguido de suicidio.

Sin embargo, no hay una única versión firme sobre lo ocurrido. La fiscal ordenó la las autopsias de rigor para constatar los causales de muerte.

La familia había emigrado a la Argentina desde Venezuela en 2016. Antes de instalarse en Merlo, vivió en Marcos Paz.

Los posteos del hombre

El principal acusado de efectuar un cuádruple asesinato seguido de suicidio había publicado en su cuenta de Facebook fotos y videos en los que aparecía con armas de fuego y practicando tiro. El material data del 4 y 6 de octubre.

El arma de las imágenes es una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo que fue hallado entre sus piernas. “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”, le respondió a un usuario que le comentó: “Buenos tiros”.

En 2017, Eyvind escribió en un foro de Facebook de venezolanos en la Argentina y le respondió a un usuario que pedía consejos para irse de Caracas a Buenos Aires.

“Me vine con US$300. Hace un año me metí en el hostel más barato, en una habitación compartida con cinco personas más, pedí una caja medio grande y la llene de pasta, salsa, arroz galletas de soda y mermelada. El hostal me daba el desayuno y yo después cenaba galleta y almorzaba pasta o arroz y completaba con un huevo frito. Moraleja: véngase con esa plata sin miedo. Yo ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos, no dejes que te digan que no se puede”, dijo.

La Nación