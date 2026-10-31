Luján recibirá al Papa con “zona cero”, 11 mil policías y un corte total del acceso

Luján será la última parada de la visita del Papa León XIV a la Argentina y la ciudad ya empezó los preparativos para un evento en el que esperan alrededor de 1,7 millones de personas. El operativo incluye más de 11 mil agentes policiales, una zona cero, la instalación de hospitales móviles, 52 postas -que hasta tendrán seguridad preparada por si hay chicos perdidos-, y el corte total del Acceso Oeste desde la Avenida General Paz por más de 15 horas.



A 10 días de la visita de León XIV la capital de la fe luce revolucionada. Desvíos al tránsito en el centro de la ciudad, visitantes, curiosos y muchos obreros que trabajan en el montaje del escenario que oficiará de altar frente a la Basílica.



En una recorrida para la prensa en la que participó Clarín, el intendente de Luján, Leonardo Boto, anticipó algunos detalles. La plaza Belgrano, frente a la Basílica, pasará a ser un área vallada con capacidad para 8000 personas, a la que solo se podrá acceder con un código "QR de quema" y DNI.



"Una vez que lee el QR, se elimina, por lo que no se puede volver a utilizar. Si la persona sale del área no podrá volver a ingresar", señaló Boto. La gran mayoría de esos invitados especiales son convocados por la Conferencia Episcopal Argentina y estarán vinculados a la caridad, que es el lema de la misa papal. Por eso habrá personas de Cáritas de distintas provincias y de distintos hogares.



En esa zona especial también estarán el Coro de Luján y el Coro Municipal de Niños, habrá un palco para la prensa y también se ubicarán las autoridades políticas. Están invitados funcionarios políticos nacionales y de la provincia de Buenos Aires.



La plaza se cerrará a las seis de la mañana y no se podrá ingresar después de esa hora. Se debe a que el Papa León XIV se ajusta a un estricto protocolo tanto de seguridad como de horarios. El miércoles 11, después de la visita a la Cárcel de Devoto, el Santo Padre subirá a la Autopista del Oeste en su cápsula, formada por menos de 10 combis y debe llegar a la rotonda de la fuente (o el tótem) de Luján a las 9.42.



Para eso, las autoridades confirmaron que estará cerrada por completo y en ambas manos de circulación la Autopista del Oeste, desde la Avenida General Paz hasta Luján desde la medianoche del miércoles y hasta que el Papa se vaya al aeropuerto.



Para su última misa en Argentina, León XIV estará escoltado por su guardia suiza, la gendarmería vaticana. En la rotonda tiene previsto bajar de la cápsula y subir al papamóvil. Ya colocan vallas que están llegando desde distintos puntos del país para dejar un camino en el medio de siete metros de ancho. Por ahí circulará en el papamóvil y saludará a la gente hasta llegar a la Basílica.



Será recibido por el obispo de Luján-Mercedes, Jorge Eduardo Scheinig y por el padre Lucas García, rector de la Basílica. Se espera una misa dirigida "al pueblo sufriente", por eso los invitados especiales vinculados a la caridad.