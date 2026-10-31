Macri reveló que “no se avanzó nada” en un acuerdo del PRO con el partido de los Milei

A un año de las elecciones presidenciales y en medio de las negociaciones por la suspensión, o no, de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ex presidente y lider del PRO, Mauricio Macri, reapareció públicamente y aseguró que las negociaciones con La Libertad Avanza están estancadas.



"Me dicen Fernando De Andreis y Cristian Ritondo que no se avanzó en nada", dijo a MDZ el ex presidente durante la cena solidaria de la Fundación Hacemos, que encabeza María Eugenia Vidal.



Lo cierto es que él ya avisó que no va competir y en el partido amarillo no imaginan un escenario en el que no exista un acuerdo con el oficialismo, al igual que en la última elección. Incluso a pesar de las diferencias y demarcaciones continuas del PRO que se incomoda con actitudes de Javier Milei y con decisiones de su gobierno.



De hecho, Macri viene de diferenciarse al saludar públicamente por su triunfo en Brasil a Inácio Lula Da Silva, quien le contestó con un dardo hacia Milei: "Recuerdo con nostalgia cuando las diferencias se solucionaban de manera civilizada".



No fue el único episodio. En Diputados el PRO y la UCR obligaron a dilatar la firma del dictamen del Presupuesto 2027. El bloque le presentó una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem con siete modificaciones que exigen para acompañar el proyecto.



Este viernes, el jefe de la bancada Cristian Ritondo mantuvo una reunión de casi dos horas con Menem para buscar destrabar esos ejes, que cuentan con el empuje de los gobernadores del espacio.



A su vez, cuando la semana pasada el Presidente habló de periodistas que merecían ser "quemados en la hoguera", el PRO tuiteó: "La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores fundamentales que debemos cuidar todos los días".



Sin embargo, las diferencias internas dentro del PRO en puntos clave como la eliminación de las PASO o el futuro de la Ciudad de Buenos Aires -que incluyen cortocircuitos entre el Macri ex mandatario y su primo, el Macri jefe de gobierno porteño- también dificultan las decisiones.



En La Libertad Avanza usan eso como argumento: que el PRO se tiene que poner de acuerdo primero entre ellos. Este viernes Milei reposteó un comentario del economista Federico Domínguez que decía: "Van a seguir apareciendo candidatos presidenciales todas las semanas hasta que los primos arreglen sus diferencias".



El lunes el Partido reúne en su sede de Balcarce a la Mesa Ejecutiva y todos estos temas, seguramente, serán parte de la discusión. De todas maneras nadie imagina un acuerdo de alianzas, con formalidades jurídicas, hasta el año que viene. "Hay tiempo", coinciden en ambas trincheras.



También aclaran que por más conversaciones políticas que haya, el acuerdo se va a terminar sellando entre Karina Milei y Mauricio Macri.



Mientras tanto, numerosos interlocutores se encargan e los armados en provincias amarillas como Chubut y Entre Ríos, a la par de las negociaciones que Diego Santilli y Cristian Ritondo ya están cerrando en localidades de la Provincia.



En paralelo, el oficialismo enfrenta la presión interna de Patricia Bullrich que se desmarca cada vez que puede. Este viernes, Martín Menem enterró cualquier posibilidad de que ella sea candidata: “Es unánime que el único candidato es Milei”, lanzó.



El factor PASO, clave para la estrategia electoral



Lo cierto es que difícilmente haya avances hasta que no se confirme si habrá PASO o no. Cualquier partido político necesita conocer cuáles serán las reglas de juego para definir su estrategia electoral.



Pero a la vez, los votos para lograr la suspensión están supeditados a las posibilidades electorales de cada provincia, concretamente de los gobernadores que tienen senadores para presionar.



En ese sentido, la decisión está hoy en manos de los otros aliados del oficialismo: la UCR. El partido centenario tiene 10 senadores que son decisivos para inclinar la balanza.



Sin embargo, hasta ahora los radicales buscaban otras alternativas a la suspensión, como eliminación de la obligatoriedad de las Primarias.