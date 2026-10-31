Murió Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

Murió la locutora Marcela Giorgi este sábado, a los 61 años, después de atravesar una enfermedad durante meses. La noticia fue confirmada en vivo por sus colegas de Radio Mitre, donde la periodista trabajó por años.

Giorgi se egresó del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y dio sus primeros pasos en una FM de baja potencia, luego llegó a La 100 y se consolidó en Radio Mitre. Construyó una trayectoria junto a los nombres más destacados del periodismo argentino.

La voz de Independiente

Además, la histórica locutora fue en repetidas ocasiones la voz oficial del estadio del Club Atlético Independiente (Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini).

A través de redes sociales, la institución de Avellaneda despidió con profundo pesar a Giorgi y recordó su fanatismo por “El Rojo”. "Acompañamos a su familia y seres queridos en este duro momento. Que en paz descanses", escribió el club.