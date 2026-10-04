Misiones busca frenar la Ley de Tierras

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua sacó un decreto el último viernes en el que instruyó al Fiscal de Estado para que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de "resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad" y "por todas las vías correspondientes" y frene la posible adquisición de tierras rurales por parte de empresas o personas extranjeras.

La decisión del mandatario provincial se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras. Para intentar frenal la aplicación en su provincia, recurrirá a la Justicia.

En el Decreto N° 1935 Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en "una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional". No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta "de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia".

"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", advirtió el mandatario provincial en sus redes. Misiones es una de las provincias con mayor territorio de frontera ya que limita con Brasil y Paraguay.

La necesidad de cuidar la tierra misionera es "un deber irrenunciable" con la gente y la soberanía de Misiones, consignó el gobernador.

Qué expresa el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

El martes 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 porque consideró que la entidad que promovió la demanda, el Cecim de La Plata, carecía de legitimación para hacerlo y sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

La medida cautelar de Massot y Pichetto

La intención de Passalacqua se suma a la medida cautelar que presentaron los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, Nicolás Massot y Miguel Angel Pichetto, en el mismo sentido, para que la derogación de la Ley de Tierras Rurales se suspenda.

Por las repercusiones de su decisión los integrantes del Máximo Tribunal emitieron un comunicado en el que intentaron aclarar que resolvieron “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, indicaron.

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