Según la ONU, Argentina es el cuarto país con peor desempeño industrial

La industria argentina registró el cuarto peor desempeño entre 84 países, de acuerdo con una comparación de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi). En julio de 2026, la producción manufacturera local se ubicó un 11,2% por debajo del nivel de 2023.

El retroceso contrastó con la evolución de buena parte de las economías relevadas: la mediana de los 84 países creció un 5,9% en el mismo período. En ese escenario, Brasil mostró una mejora del 2,7%; Estados Unidos, del 2,1%; y China, del 19,7%.

La comparación fue difundida por el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a través de su cuenta de X. El análisis utiliza las series de producción manufacturera desestacionalizada de Onudi, con base 2023 igual a 100, que permiten observar la evolución de la actividad sin las fluctuaciones habituales de cada época del año.

La caída industrial argentina frente al resto del mundo

En el gráfico compartido por Kulfas, Argentina alcanzó un índice de 88,8 puntos, mientras que China llegó a 119,7; Brasil, a 102,7; y Estados Unidos, a 102,1.

Solo Palestina, Qatar y Bulgaria quedaron por debajo del desempeño argentino. El exfuncionario destacó que esos casos estuvieron atravesados por conflictos bélicos o dificultades específicas que afectaron su producción.

La comparación difundida por Matías Kulfas muestra una caída industrial del 11,2% en Argentina frente al nivel de 2023.

En su publicación, vinculó la caída palestina con la paralización de la industria de Gaza desde octubre de 2023. Para Qatar, mencionó ataques iraníes contra complejos industriales en marzo y un desplome de las exportaciones de gas. En Bulgaria, señaló el impacto de la crisis automotriz europea y las sanciones a la propietaria de su única refinería.

“Argentina no atravesó guerras, bloqueos ni sanciones”, sostuvo Kulfas al contrastar esas situaciones con el retroceso local.

Desde noviembre de 2023, Argentina queda entre las tres mayores bajas

El resultado cambia cuando se modifica el punto de partida. Según el análisis del exministro, si la comparación comienza en noviembre de 2023, la producción industrial argentina acumula una caída del 8,7% y pasa a ocupar el tercer peor lugar, detrás de Qatar y Bulgaria.

Kulfas atribuyó ese desempeño al rumbo económico del Gobierno. “Cuando una economía sin shocks bélicos pierde más industria que casi todo el mundo, la explicación hay que buscarla en la política económica”, concluyó.

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