Elecciones en Brasil: Milei sigue el escrutinio desde Olivos y respalda a Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei siguió desde la Quinta de Olivos el desarrollo de las elecciones presidenciales de Brasil y volvió a respaldar públicamente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

Durante la jornada, Milei compartió en sus redes sociales distintas publicaciones en apoyo al senador brasileño, entre ellas una fotografía junto a Flávio y Jair Bolsonaro acompañada por la frase “hoy por él”. También celebró que el candidato brasileño utilizara el lema “Viva la libertad, carajo”.

El Presidente argentino también volvió a marcar sus diferencias con Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación política tensa. En los últimos días, Milei había cuestionado nuevamente al mandatario brasileño durante una entrevista con el medio francés Le Point.

Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y, luego de sufragar, sostuvo que Brasil necesita un cambio. Además, anticipó que quería invitar a Milei a Brasil.

Qué muestran los primeros resultados

Los primeros resultados preliminares mostraron una ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula, aunque el escrutinio todavía se encontraba en desarrollo. Con el 11% de las mesas escrutadas, Flávio alcanzaba el 51,09% contra el 40,67% de Lula, según los datos citados por TN.

De todos modos, la elección podría definirse en segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría necesaria en la primera ronda.

Desde el Gobierno argentino seguían con atención el resultado debido a su posible impacto en la relación bilateral y en la agenda del Mercosur, especialmente en las propuestas de Milei para avanzar hacia una mayor apertura comercial del bloque.