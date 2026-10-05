El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos a mediados de octubre, pocas semanas después de su última visita al país. El mandatario tiene previsto partir de Buenos Aires el 13 de octubre rumbo a Washington y participar al día siguiente de la Official Hispanic Heritage Gala, donde fue invitado como expositor y figura central del encuentro. La actividad se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium y estará vinculada a la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

El evento es organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español. Según la información difundida por los organizadores, la gala busca promover la libertad económica, destacar el liderazgo de la comunidad hispana y fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. La actividad reunirá a empresarios, inversores y dirigentes vinculados a la comunidad latina en Washington.

El nuevo viaje se producirá pocas semanas después de la presencia de Milei en Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo encuentros con funcionarios de la administración de Donald Trump. La nueva escala en Washington vuelve a colocar a Estados Unidos como uno de los principales destinos de la agenda internacional del Presidente.

La visita tendrá además lugar en la antesala de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. El encuentro del 14 de octubre reunirá a referentes de la comunidad hispana y dirigentes cercanos al Partido Republicano, por lo que la presencia de Milei se producirá en plena campaña electoral en Estados Unidos.

El Gobierno negocia con EEUU la posible visita de James David Vance en noviembre

El viaje se dará también mientras la Casa Rosada avanza en la organización de una eventual visita a la Argentina del vicepresidente estadounidense James David Vance. El funcionario tiene previsto viajar al país durante noviembre y mantener una reunión bilateral con Milei, aunque todavía resta definir la fecha exacta y el resto de la agenda. La visita será parte de una gira regional y constituirá el primer viaje de Vance a la Argentina desde que asumió como vicepresidente.

De concretarse, Vance mantendría una reunión bilateral con Milei, aunque desde la sede del Gobierno evitaron por ahora dar precisiones sobre los contenidos del eventual encuentro. La visita se produciría en un momento de fuerte acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos, con negociaciones abiertas en materia comercial, financiera, energética y de seguridad.

La eventual llegada del vicepresidente estadounidense se sumaría a una agenda internacional particularmente cargada para la Argentina durante noviembre, mes en el que también está prevista la visita del papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno ya comenzó a trabajar en la organización de esa visita, aunque se trata de un acontecimiento de naturaleza y alcance diferentes.

Javier Milei coincidió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas pero no hubo foto

Semanas atrás, el presidente Javier Milei participó de una cumbre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para impulsar el "Escudo de las Américas" con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. En ese marco, el mandatario argentino tuvo un nuevo encuentro cara a cara con Donald Trump, aunque no consiguió una foto conjunta.

La reunión congregó a la mayoría de los presidentes y cancilleres que forman parte de la alianza y que se encuentran en la ciudad para asistir a la Asamblea General de la ONU. Milei estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la sesión, la delegación nacional revalidó su compromiso de asumir un rol proactivo en el esquema de seguridad hemisférica, haciendo foco en zonas de alto interés geopolítico como el Atlántico Sur y la Antártida.

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