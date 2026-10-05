El Gobierno se reune con la Iglesia para defender su política en discapacidad

Previo a la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, el Gobierno recibe a la Iglesia para defender sus políticas sobre discapacidad. La reunión se realiza desde las 11 en el Ministerio de Salud, entre funcionarios del área y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El próximo mes el pontífice visitará el centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.

Desde la CEA anunciaron su participación en la reunión, “a partir de una invitación del Gobierno nacional, con el propósito de dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.

De parte del Gobierno participan el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del Área. En representación de la Iglesia asisten su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

Desde la Iglesia destacaron que el objetivo es “fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”. Además agradecieron la invitación del Gobierno, que dijeron que es “una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”.

Los detalles del proyecto de ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno, en medio de fuertes tensiones

El mes pasado el oficialismo logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría por la situación en discapacidad, en medio de fuertes tensiones internas y con la oposición.

La propuesta de LLA apunta a reemplazar la emergencia en el sector, que vence a fin de año, logró 42 firmas junto a aliados y tendrá prioridad en el debate cuando el tema se discuta en el recinto. Mientras que la oposición tuvo 36 firmas en su iniciativa para prorrogar la emergencia.

El proyecto del Gobierno oficial se titula “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. Apuesta a consolidar de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.

Entre sus ejes busca “garantizar la sostenibilidad del sistema, asegurar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y proteger los derechos de las personas con discapacidad, de manera permanente”, destacaron desde la conducción libertaria.

Reafirma los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, al sostener el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización. Los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. También podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Ratifica la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización. Además establece que el sistema sea sostenible, con partidas presupuestarias específicas y suficientes.

TN