Martín Menem contra los economistas que cuestionan a Milei: “Quieren arreglar el Titanic con plasticola”

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arremetió contra los economistas que critican el modelo económico del mandatario Javier Milei y los identificó como "los mismos gurúes que pifiaron absolutamente todos los pronósticos".

"Ya no sorprende ver a tantos economistas atacar el modelo del Presidente Javier Milei porque extrañan su deporte favorito: querer arreglar el Titanic con plasticola", lanzó el funcionario en su cuenta de la red social X.

Y recordó: "Vivimos los últimos 25 años a base de parches transitorios que, lejos de solucionar algo, fueron como seguir cavando adentro de un pozo hacia abajo, pretendiendo salir hacia arriba".

"Esa lógica perversa de estirar la agonía es la que terminó destruyendo la economía, pulverizando el salario del trabajador y carcomiendo el sistema productivo en el mediano y largo plazo. Pero el colmo del caradurismo es que son los mismos gurúes que pifiaron absolutamente todos los pronósticos", remarcó.

Y afirmó: "Se la pasaron cobrando grandes cantidades de dinero a empresas para asesorar a sus dueños acerca cómo se iba a desenvolver la economía, el tipo de cambio, las proyecciones etc."

"Asustaron a medio mundo, erraron cada proyección y dejaron pagando a los privados que les creyeron", agregó.

Y subrayó: "Lo que no aceptan es que se terminó la era de hundirnos más para zafar 'hoy' sin importar lo que pase mañana".

"El país necesita previsibilidad, seguridad jurídica y reformas estructurales que perduren en el tiempo para traer prosperidad real. Se les acabó el negocio del cortoplacismo", finalizó.

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