Investigan a un hombre que fue filmado disparando contra un carpincho en Nordelta

Un hombre fue filmado mientras caminaba armado por el jardín de una vivienda y disparaba hacia un carpincho en el barrio Los Alisos, en Nordelta.

El episodio, ocurrido el 17 de septiembre, derivó en una denuncia penal y es investigado por la Justicia.

Las imágenes muestran al sospechoso junto a una pileta, mientras el animal se desplaza a pocos metros. En un momento, el hombre extiende el brazo, apunta con un arma de fuego y efectúa un disparo.

El hecho fue advertido inicialmente por vecinos, quienes dieron aviso a la guardia del barrio. Días después, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Benavídez para determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad del hombre que aparece en el video.

nvestigan un posible caso de maltrato animal



La investigación podría encuadrarse en la Ley 14.346 de Protección Animal, aunque también se analiza la posibilidad de incorporar otras figuras vinculadas con la tenencia de armas y las amenazas denunciadas por habitantes de la zona.

Según señalaron vecinos y organizaciones que trabajan en defensa de la fauna autóctona, no sería la primera vez que se registran episodios de este tipo en el lugar. Además, denunciaron presuntas intimidaciones dirigidas a personas que pudieran aportar testimonios o material sobre el caso.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta remarcaron que el uso de armas de fuego dentro de una zona residencial representa un riesgo para la comunidad y confirmaron que las evidencias reunidas fueron entregadas a las autoridades.

Ahora, la Justicia deberá establecer quién efectuó el disparo, determinar si el animal sufrió algún daño y definir si la conducta registrada constituye un delito o una infracción.

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