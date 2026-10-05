Vacunatorio VIP: quiénes son los próximos en declarar y cuándo lo harán Duhalde y Verbitsky

Esta semana continúan las rondas de indagatorias a las nuevas personas que fueron citadas en la causa por las irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia, conocida como Vacunatorio VIP.

Este lunes fue el turno de Irene Ibon López, otra de las personas acusadas de haber recibido las dosis sin contar con los requisitos para hacerlo, en momentos en que las vacunas eran consideradas un “bien escaso”.

La nueva etapa de citaciones comenzó el pasado viernes 2 de octubre con la presentación de Lucía Antolini, una médica que negó las acusaciones en su contra ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

En el nuevo tramo de la causa, el fiscal Eduardo Taiano investiga a quienes recibieron la vacuna de forma irregular, ya que considera que fueron partícipes necesarios del delito de peculado.

Hasta el momento, sólo tres personas fueron procesadas por el caso: Marcelo Ariel Guille, ex secretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Maceira, ex director del Hospital Posadas.

El ex ministro González García, quien renunció luego que estalló el escándalo por el Vacunatorio VIP, también era investigado pero no llegó a ser procesado debido a que murió antes a los 79 años.

Las indagatorias que incluyen a legisladores, empresarios, sindicalistas y parientes se extenderán hasta el 9 de diciembre.

Quiénes son los próximos citados a declarar

7/10 Néstor Eduardo Mandraccio

9/10 Adriana Mónica Avella

14/10 Rito Ramírez

16/10 Horacio Alejandro Cortez

19/10 María Felisa Mango

21/10 Marcelo Jorge Duhalde

23/10 Celina María Isabel Vega

26/10 Claudio Daniel Pardo

28/10 María Alejandra Cottini

2/11 Camilo Martelletti

4/11 Inés del Carmen Páez Dalessandro

6/11 Graciela Margarita Miranda

9/11 María de los Ángeles Domínguez

11/11 Patricia Alsua

13/11 Esteban Collazo

16/11 Filomena Marta Burgos

18/11 Jorge Héctor “Topo” Devoto

20/11 Hugo Curto

25/11 Seza Manukian y Horacio Verbitsky

27/11 Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey

30/11 Félix Eulogio Guille y Florencio Aldrey

2/12 Eduardo Valdés y Jorge Taiana

4/12 Eduardo Duhalde y Hilda González de Duhalde

9/12 Juliana Duhalde y María Eva Duhalde

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