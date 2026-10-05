Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por los resultados en Brasil: “Histórica elección"

Javier Milei felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta en las elecciones de Brasil, donde superó al actual mandatario Lula da Silva con el 47% de los votos contra casi el 45%.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, enfatizó Milei a través de un mensaje en X.

En su mensaje, acompañado de una foto de ambos junto con la bandera de Las Fuerzas del Cielo, remarcó: “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”.

En ese sentido, el Presidente remarcó que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”. “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, concluyó.

Detrás de Milei, numerosos funcionarios y figuras del oficialismo también se expresaron en las redes para celebrar los resultados de los comicios en el país vecino.

Entre ellos destacó el asesor presidencial Santiago Caputo, muy vinculado a la construcción del bloque ideológico regional que impulsa la Casa Rosada. “La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”, escribió el consultor tras compartir un posteo de Eduardo Bolsonaro.

Por su parte, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que “se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica” y remarcó que “Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos”.

“Más comercio, más inversiones y más trabajo.Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”, sostuvo en un mensaje en X.

De igual manera, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó a las felicitaciones para el actual senador por Río de Janeiro y subrayó: “Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje”.

Con el 99,36% de las mesas escrutadas, Bolsonaro terminó primero con más de 55 millones de votos (47,16%), contra los más de 53 millones que obtuvo Lula da Silva (45,02%). Así, las elecciones se definirán en la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

TN