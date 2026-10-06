Los peritos determinaron que Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio por asesinato

Tras la revisión de materiales audiovisuales, los peritos determinaron que el Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Díaz.

El informe, de casi 30 páginas, fue recibido este martes por el tribunal y concluyó que el músico está “apto para afrontar el proceso”. Los especialistas oficiales consideraron que las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del juicio se encontraban compensadas y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar una alteración de sus facultades que le impida ejercer sus derechos.

El estudio se realizó a partir de la revisión de distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos antecedentes periciales, evaluaciones anteriores, documentación vinculada con su actual internación y registros audiovisuales recientes.

En ese sentido, los peritos analizaron tres entrevistas que Álvarez dio en distintos momentos del proceso, incorporadas a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. Según el informe, en esas imágenes se observan conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con un funcionamiento que, en principio, no resulta incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales.

La evaluación presencial había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y se realizó este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en Lavalle 1429. Participaron un psicólogo y un psiquiatra oficiales, además de los dos peritos de parte designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Durante la entrevista, los especialistas describieron al músico como “vigil, tranquilo”, con una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. Según el documento, respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo una atención estable, aunque por momentos se mostró menos activo y reticente a brindar determinada información.

Los profesionales reconocieron que su participación durante el examen fue “por momentos, limitada y fluctuante”, pero consideraron que esa circunstancia, por sí sola, no constituye un impedimento para continuar con el proceso. Además, señalaron que durante la entrevista no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.

La conclusión de los peritos oficiales, sin embargo, no fue compartida por los especialistas de la defensa. Herrera Milano y Gallego participaron de la evaluación, pero firmaron el informe en “disconformidad total” con las conclusiones.

La nueva pericia había sido ordenada después de que el estado de salud del músico obligara a poner nuevamente en pausa el juicio. El objetivo era determinar si, ante los cambios registrados desde la evaluación anterior y mientras permanece internado, Álvarez podía continuar sometido al proceso penal sin que se vieran afectadas sus garantías constitucionales.

El informe también incluye una recomendación para el caso de que el juicio continúe mientras el músico permanece internado. Si el tribunal dispone que participe de manera remota, los profesionales sugirieron garantizar su contención y supervisión durante las audiencias, teniendo en cuenta las posibles fluctuaciones en su estado.

Ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el que deberá definir los próximos pasos. Los magistrados convocaron a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30, cuando resolverán si están dadas las condiciones para reanudar el debate.

TN