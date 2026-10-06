Messi recibió el título de “Doctor Honoris Causa” de la UBA antes de su despedida

Lionel Messi sumó este martes un reconocimiento inédito a su extensa trayectoria. La Universidad de Buenos Aires le entregó el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica de la institución, en una jornada muy especial para el capitán argentino: pocas horas después disputará ante Benín su partido de despedida de la Selección en el estadio Monumental.

La decisión había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA y destacó no solamente sus logros deportivos, sino también su representación de la Argentina durante las últimas décadas.

En los fundamentos, la casa de estudios señaló que su trayectoria constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de remarcar su compromiso con la representación nacional.

Messi agradeció el reconocimiento de la UBA antes de su despedida

Messi agradeció la distinción que recibió de la Universidad de Buenos Aires y aseguró que es “un orgullo” haber sido reconocido con el título de Doctor Honoris Causa. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el capitán argentino durante el acto.

El rosarino también habló de lo especial que será la jornada, horas antes de disputar su último partido con la Selección en el Monumental. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”, remarcó Messi.

En ese sentido agregó: “Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, manifestó.

La UBA destacó la trayectoria de Messi y sus títulos con la Selección

En los fundamentos de la resolución, la Universidad de Buenos Aires destacó la carrera del capitán argentino y señaló que representa un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” en su actividad. También remarcó su compromiso con la representación nacional de la Argentina.

La casa de estudios puso especial énfasis en los logros que Messi consiguió con la Selección. Como capitán, condujo al equipo a la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, integró el plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026.

La UBA explicó por qué distinguió a Messi con el Doctorado Honoris Causa

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números y las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

Y agregó: “Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”.

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, destacó el vínculo que Messi construyó con la camiseta argentina a lo largo de su carrera. “Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”, aseguró.

Yacobitti también remarcó que el homenaje excede lo estrictamente deportivo: “Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.

La Universidad de Buenos Aires explicó además que este tipo de distinciones forma parte de una tradición internacional de reconocidas casas de altos estudios, que utilizan sus máximos títulos honoríficos para destacar a figuras cuya trayectoria, influencia y valores trascendieron sus respectivas disciplinas.

TN