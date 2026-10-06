El Gobierno busca alianzas para eliminar las Paso

El Gobierno buscará trasladar al Senado el acercamiento que tuvo con los gobernadores durante el viaje de Javier Milei a Francia para avanzar con la reforma política, cuyo punto central es la eliminación de las Paso. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar al menos 37 votos, por lo que deberá negociar con la UCR, el PRO y bloques provinciales.

La iniciativa contempla además cambios en la ley de Partidos Políticos, modificaciones en su financiamiento y un capítulo de Ficha Limpia, uno de los puntos con los que el oficialismo busca ampliar los respaldos entre sus aliados.

El proyecto ya comenzó a ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto.

Por tratarse de una modificación de la legislación electoral, la Constitución establece que la reforma debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. En el Senado, el piso es de 37 votos.

La Mesa Política de la Casa Rosada volverá a reunirse este martes y uno de los temas sobre la mesa será la estrategia para acelerar las negociaciones en la Cámara alta.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, participa de ese armado, aunque las principales decisiones políticas pasan por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Los votos que busca el Gobierno entre los gobernadores y los bloques provinciales

El principal desafío de La Libertad Avanza será convertir el vínculo con los mandatarios provinciales en apoyos concretos dentro del Senado.

Entre quienes participaron del viaje a París hay gobernadores que no cuentan con senadores directamente alineados bajo una fuerza provincial propia, mientras que otros tienen capacidad de incidencia sobre legisladores que pueden resultar decisivos.

Uno de ellos es el catamarqueño Raúl Jalil, con influencia sobre Guillermo Andrada, integrante de Convicción Federal. Ese espacio está conformado además por Carolina Moisés, de Jujuy, y Sandra Mendoza, de Tucumán.

La posición de los mandatarios, sin embargo, no es uniforme.

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que no integró la comitiva a Francia, anticipó su rechazo a eliminar las primarias. La senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, mantiene una posición similar.

Distinto es el caso del salteño Gustavo Sáenz, que ya se manifestó en contra de las PASO y recordó que ese sistema fue eliminado en su provincia. La salteña Flavia Royón será una de las legisladoras observadas por el oficialismo durante la negociación.

También aparece Rolando Figueroa. La senadora neuquina Julieta Corroza presentó una iniciativa de Ficha Limpia y mantiene una estrecha coordinación política con el gobernador.

“En Neuquén ya es Ley y queremos llevar ese ejemplo a todo el país: quien quiera representar a los argentinos tiene que hacerlo con integridad y transparencia”, sostuvo Corroza cuando comenzó el debate en Asuntos Constitucionales.

La UCR y el PRO, el principal desafío para llegar a los 37 votos

Diego Santilli tiene previsto continuar las conversaciones con los gobernadores radicales por los dos grandes proyectos legislativos que prioriza la Casa Rosada: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

La bancada radical tiene diez integrantes y presenta posiciones diferentes sobre las Paso.

El chaqueño Leandro Zdero tiene como referencia en el Senado a su exvicegobernadora Silvana Schneider. En Corrientes, en tanto, están Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, y Gabriela Valenzuela, que mantienen diálogo con el gobernador Juan Pablo Valdés aunque no responden verticalmente a él.

Valdés se manifestó en Francia contra las Paso. Sin embargo, Vischi presentó en febrero un proyecto que propone mantener las primarias pero convertirlas en optativas, una alternativa que por ahora no convence a la Casa Rosada.

En Mendoza, Alfredo Cornejo cuenta con Mariana Juri y Rodolfo Suarez, que impulsaron una iniciativa de Ficha Limpia y mantienen un acuerdo político amplio con el mandatario provincial.

Otros radicales, como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, adelantaron posiciones contrarias a eliminar las primarias.

También serán observadas las posiciones de los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, en una provincia cuyo gobernador, Maximiliano Pullaro, se pronunció a favor de mantener ese mecanismo electoral.

El PRO, en tanto, anticipó resistencias a la eliminación de las Paso. Su bloque es conducido por Martín Goerling Lara.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, no descarta una suspensión de las primarias y tiene llegada a las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi, esta última integrante de Despierta Chubut.

También entran en la cuenta oficial los representantes de fuerzas provinciales. En Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, responden al armado político provincial conducido por Hugo Passalacqua.

Con ese escenario, el Gobierno deberá conseguir al menos 16 votos por fuera de su bloque para alcanzar la mayoría absoluta. La estrategia será avanzar caso por caso con gobernadores y senadores, en una negociación en la que la eliminación de las Paso aparece como el punto que concentra mayores diferencias.

Nadia Márquez asumirá la presidencia de la Comisión de Acuerdos

En paralelo con la discusión electoral, el oficialismo reordenará desde este miércoles una de las comisiones más importantes del Senado.

La neuquina Nadia Márquez asumirá la presidencia de la Comisión de Acuerdos, cargo que quedó vacante tras la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto.

La decisión fue impulsada por Karina Milei, que busca mantener bajo control del oficialismo el cuerpo por el que deben pasar los pliegos de jueces, integrantes de la Corte Suprema, diplomáticos, embajadores y ascensos militares.

También se incorporará a la comisión el rionegrino Enzo Fullone.

Márquez dejará posteriormente la presidencia de Legislación General, aunque esa comisión continuará en manos del oficialismo.

Por Acuerdos deberán pasar además los pliegos vinculados con futuras designaciones en el Banco Central, una vez que finalice el trámite parlamentario de la reforma enviada por el Poder Ejecutivo.

TN