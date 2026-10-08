Juicio por la muerte de Diego Maradona: empiezan los alegatos finales sobre los siete acusados por homicidio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en su etapa decisiva con el inicio de los alegatos finales. Después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones, las partes expondrán sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren serán los primeros en hablar y tendrán hasta cuatro horas para desarrollar la acusación. Luego será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete profesionales que continúan acusados.

El tribunal está integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus argumentos, con excepción del Ministerio Público.

Las últimas declaraciones de los acusados

La etapa de prueba terminó el martes pasado, cuando declararon por última vez Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiátra), Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical) y Pedro Di Spagna (médico clínico). Los cuatro defendieron su actuación y cuestionaron que se los considerara médicos tratantes de Maradona.

Luque sostuvo que durante la internación domiciliaria no ejerció como médico clínico ni estuvo a cargo de todas las decisiones. Afirmó que coordinaba distintos aspectos de la atención y volvió a plantear que la muerte se produjo por un "evento cardíaco súbito, agudo e impredecible".

Cosachov también rechazó haber tenido el rol de médica tratante y sostuvo que una clínica psiquiátrica era la mejor alternativa para Maradona, aunque explicó que la internación debía ser voluntaria y que finalmente la atención domiciliaria apareció como la opción posible.

Durante su declaración, además, se refirió al acta de externación que firmó junto con Luque, familiares de Maradona y representantes de Swiss Medical. Ante una pregunta del juez Gaig, reconoció que no había leído el documento antes de firmarlo.

Forlini, coordinadora de Swiss Medical, explicó que su función consistía en recibir y autorizar órdenes médicas. Según su versión, los roles estaban definidos y Cosachov le había indicado que Luque y ella eran los médicos tratantes y quienes tomaban las decisiones.

La coordinadora también señaló que existieron irregularidades en el servicio y que los enfermeros tenían dificultades para controlar a Maradona porque él no permitía que ingresaran a verlo.

Di Spagna, por su parte, negó haber sido médico tratante y explicó que había sido convocado para realizar un informe. Sostuvo que sus indicaciones eran sugerencias y que no tenía potestad para modificar la conducta médica.

“Ponerme en el rol de médico tratante es indignante”, afirmó el clínico durante su exposición. También sostuvo que no trabajaba para Swiss Medical ni para Medidom y que no tenía autonomía para concurrir al domicilio cuando lo considerara necesario.

Los siete acusados

Además de Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna, continúan acusados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Los siete enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, ya que la fiscalía sostiene que decisiones y omisiones durante la atención de Maradona tuvieron incidencia en su muerte.

Por su lado, las defensas plantean que el fallecimiento fue consecuencia de un cuadro cardíaco que no podía ser previsto ni evitado por los profesionales.

Los alegatos permitirán ahora que cada una de las partes exponga ante el tribunal su interpretación de la prueba reunida durante el juicio y precise qué responsabilidad atribuye a los acusados.

Con información de TN.



