Los Kirchner, más complicados

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió otro fallo judicial en contra de sus intereses patrimoniales. La Cámara de Casación rechazó el planteo que formuló junto a su hermana, Florencia Kirchner, para impedir que se avance sobre casas, terrenos, hoteles y departamentos anotados a nombre de ambos, en una segunda etapa de decomisos en el caso Vialidad, tras la condena por corrupción contra la expresidenta.



Los jueces de la Sala IV Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos- en un fallo unánime, desestimaron el planteo de la defensa que pretendía suspender el trámite del decomiso impulsado en el marco de la causa Vialidad.