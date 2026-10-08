Polémica por el oro: la AGN señaló pérdidas del Banco Central por US$1023 millones

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este jueves los estados contables del Banco Central (BCRA) de 2025 y destacó que operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. Ese costo absorbió parte de la ganancia patrimonial de más de $8 billones que produjo la suba internacional del metal.



El BCRA respondió más tarde que su posición en oro, incluidas las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$2505 millones y acusó a la conducción del organismo de actuar “con fines puramente políticos”.



El señalamiento abrió una controversia por la interpretación de ambos resultados: mientras el informe técnico describió las transacciones como coberturas, la comunicación pública del titular de la AGN, Juan Manuel Olmos (foto), sostuvo que la entidad había especulado y “erró el cálculo”.



El dictamen emitió una opinión favorable sobre el balance de la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili. Concluyó que los estados contables presentaron “razonablemente, en todos sus aspectos significativos” la situación patrimonial y los resultados, de acuerdo con su marco contable.



Sin modificar esa opinión, la auditoría destacó una ganancia por cotización del oro de $8.002.500 millones y una pérdida de $1.469.155 millones en moneda de cierre por los derivados vinculados al metal.



“Durante el ejercicio 2025, el BCRA concertó, con el fin de cobertura, operaciones de derivados liquidables en dólares estadounidenses cuyo subyacente fue el oro”, indicó el informe. El dictamen agregó que al cierre del año ya no existían operaciones abiertas por ese concepto y que el resultado negativo equivalió a US$1023 millones, “con egresos de divisas”.



En su respuesta, el BCRA explicó que aplica una política de cobertura sobre el 100% de su posición en oro para proteger las reservas frente a una caída significativa del precio. Sostuvo que la ganancia neta de US$2505 millones reflejó el efecto combinado de la evolución del metal y de esas operaciones.



“Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo”, afirmó la autoridad monetaria. También añadió que, en años en los que el oro sube, los derivados que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo. “La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, sostuvo.



Según la AGN, US$960,2 millones de la pérdida correspondieron a resultados negativos por opciones y US$62,8 millones, a primas. Aclaró que otros derivados tuvieron resultados positivos, por lo que la pérdida neta del conjunto de esos instrumentos fue menor: $1.026.657 millones.



En la publicación difundida en X, Olmos fue más allá de la descripción contable: afirmó que el BCRA había realizado operaciones “especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro” y que “erró el cálculo y perdió US$1023 millones”. Esas conclusiones no figuran en el informe técnico.



El BCRA cuestionó que la comunicación reconociera primero el fin de cobertura y luego calificara las operaciones como especulativas. “Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, sostuvo. Acusó a la conducción de la AGN de buscar “desprestigiar a la conducción del BCRA” y sostuvo que ese accionar “socava la institucionalidad de la entidad”.



Las facultades de la AGN incluyen el control de gestión: la ley 24.156 la habilita a evaluar programas, proyectos y operaciones con criterios de economía, eficiencia y eficacia.