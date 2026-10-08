El Gobierno estudia denunciar a Irán ante la Corte de La Haya por la Amia

El Gobierno anunció que estudia llevar a tribunales internacionales la causa por el atentado contra la AMIA, de modo de conseguir una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del atentado terrorista de 1994.



Así lo dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en su cuenta de la red social X, tras reunirse con las autoridades de la AMIA.



“Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994", escribió Mahiques.



Se estudia acudir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para denunciar a Irán, que para la justicia argentina es responsable del atentado.



“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, dijo Mahiques.



La investigación por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, avanza con un juicio en ausencia. El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y a un libanés por el ataque a la AMIA y sobreseyó a otros dos que habían sido acusados por el fiscal Sebastián Basso.



Por los plazos del proceso, es probable que el caso esté en 2027 en un tribunal oral y que el juicio en ausencia comience en 2027 o en 2028 en un tribunal oral a designarse.



Así se podrá avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA ocurrido en 1994.



Los acusados a juzgar en ausencia son, por ahora: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds.



Como cómplices necesarios quedaron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Reza Asghari, exdiplomático y agente de inteligencia.



Como coorganizador y agente operativo fue procesado Salman Raouf Salman, alias Samuel El Reda