Barrabravas en un hiper para presionar por una TV

Un hombre recurrió a la barrabrava del club Central Ballester para reclamar en un shopping del conurbano bonaerense por el cambio de un televisor supuestamente defectuoso, que el comercio no le habría querido canjear por otro.



En el Carrefour del centro comercial Soleil Premium Outlet, el cliente reclamó que el aparato que había adquirido allí funcionaba mal, por lo que pidió que se lo cambien. En ese momento el supermercado le negó la solicitud, por lo que el cliente retornó horas después, para insistir, pero de manera más agresiva y ruidosa.



"Si no cambias la tele, qué quilombo se va a armar", comenzó a escucharse en un sector del centro de compras. “Queremos cambio, la puta que te parió”, fue otra estrofa de los cánticos que entonaron hinchas del club de ascenso que el reclamante llevó para tratar de lograr su objetivo.



En el medio, la gente que hacía sus compras, entre el susto, la incredulidad y la sorpresa, trataba de alejarse.



Con bombos de murga y redoblantes, decorados con el escudo de Central Ballester y ropa del equipo, un grupo de hinchas de manera ruidosa y agresiva comenzaron a avisar que "por acá no pasa nadie". Y, con ademanes, elevaron el tono del reclamo.



“Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”, amenazaron. Esto mientras una señora, con una criatura en un cochecito, cambiaba rápidamente el curso de su caminata por el lugar.



El episodio fue grabado en video y viralizado en redes por usuarios cuyas identidades no fueron reveladas, al igual que la del cliente que lideró la drástica protesta en medio del shopping.



La francesa Carrefour indica en su sitio web que si el producto "tiene una falla" o no cumple con las expectativas, con el ticket, el cliente tiene 15 días para presentarse y recuperar lo pagado.



"Además, una vez cumplido este período, si el producto en garantía tiene un defecto de fábrica y no puede ser reparado, te reponemos el producto", añade el aviso bajo el título Compromiso Electro.