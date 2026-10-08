Descarrilamiento y sospechas de sabotaje en el yacimiento de Río Turbio

El primer tren con carga para exportar que partió de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló y denunciaron en la Justicia un posible sabotaje. El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal aseguró que encontraron un elemento extraño sobre la vía y en la empresa estatal intervenida aseguran que fue ubicado para provocar el descarrilamiento.



La formación de 36 vagones, con 600 toneladas de carbón fino ciclónico, partió el miércoles rumbo al puerto Punta Loyola, cerca de Río Gallegos. Era el primer cargamento de un compromiso de siete embarques, dentro un contrato de 210.000 toneladas de exportación.



Casi a mitad de camino de los 284 kilómetros de recorrido, a la altura del apartadero Ingeniero Cappa, se produjo el descarrilamiento. Una ambulancia rescató al conductor y al ayudante, que en la noche del miércoles fueron dados de alta. Pero antes, hablaron con sus superiores.



"La locomotora descarrila y le siguen tres vagones. Cuando hay rotura de la vía descarrila la formación completa. Ahí ya hubo algo raro. Pero después, el conductor nos envió una foto y un audio en el que dijo que algo pasó en la vía porque lo tiró para un costado", aseguró Pablo Gordillo, interventor en YCRT.



"La gente de vía y obra, en la que yo más confío, me dijo que hay un artefacto extraño. Esto no podía haber estado nunca arriba de la locomotora ni tampoco en la vía. Es un artefacto que se usaba para otras locomotoras, un aparato ferroviario, que parece como una llave, que está clavado sobre la vía para que deliberadamente una de las ruedas se monte sobre eso y se descarrile", dijo el funcionario