Marcha de la CGT en reclamo a la crisis de la industria nacional

La CGT sale a la calle a discutirle al Gobierno el rumbo económico. Este jueves a las 15 marcha frente al ex Ministerio de Industria en Diagonal Sur y Perú, en el centro porteño, para denunciar una "crisis profunda" de la industria nacional por la caída de la producción y el cierre de empresas. Apuntan contra el "modelo Milei-Caputo" y advierten que la economía real se achica.

“Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia”, prometió el presidente Javier Milei en su último viaje a Estados Unidos. En cada discurso sostiene que la economía está creciendo y relativiza los números negativos que empujan la actividad hacia abajo. Este debate está creciendo en la opinión pública y la Confederación General del Trabajo (CGT) se suma con una movilización que habla de "persianas bajas" y caída de la industria. Entre los datos que da, se encuentran los 8 meses de caída que lleva la industria pyme y las 138 empresas manufactureras que cerraron en junio.

La marcha tendrá un estilo malvinero y mundialista. La consigna será "Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también", escrito con el estilo de la bandera desplegada por la Selección argentina tras el partido contra Inglaterra. Frente al ex Ministerio de Industria (hoy degradado a Secretaría bajo la órbita de Luis Caputo), armarán un escenario donde hablará el triunvirato integrado por Jorge Sola (seguros), Cristián Jerónimo (vidrios) y Octavio Argüello (camioneros). Existe la posibilidad de que entreguen un petitorio como hicieron en la marcha por las familias endeudadas y que se sumen representantes del mundo pyme industrial.

"Con lo que ellos llaman los motores de la economía, que es el litio, el cobre, la minería, el oil y el gas, no van a generar ni el 10% de los trabajos que se están perdiendo", cuestionó Jorge Sola en diálogo con Ámbito. Anticipó que pedirán "un proyecto industrial que piense en un modelo de producción y de generación de puestos genuinos y formales con derechos sociales y salario digno".

Cronograma de marchas, visita del Papa y un posible paro

La marcha por la industria se decidió la semana pasada en una reunión de la CGT en la Uocra. Es parte del cronograma de movilizaciones anunciado en julio pasado que, prometen, terminará con una marcha federal y un paro general antes de fin de año. La siguiente movilización será una semana después, el 15 de octubre, acompañando la 5° Marcha Federal Universitaria.

Mientras tanto, la CGT se prepara para la visita del papa León XIV que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre. El lunes 9 el triunvirato cegetista participará del Encuentro con el Mundo del Trabajo organizado por la UCA. Fuentes dentro de Azopardo, afirman que tendrán un intercambio con el Sumo Pontífice donde le llevarán un panorama crítico del país, el empleo y la industria. El objetivo: poner en la agenda papal las criticas al Gobierno. ¿Lo lograrán?

Ámbito