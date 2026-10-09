Larga reunión entre Javier Milei y Bullrich tras las diferencias

Javier Milei y Patricia Bullrich conversaron a solas este viernes durante dos horas y media en la residencia de Olivos. El Presidente recibió a la ex ministra de Seguridad que viene diferenciándose del Ejecutivo en el Congreso y en entrevistas y coquetea con una eventual candidatura.



El mandatario y la jefa del bloque de senadores hablaron sobre buena parte de las disidencias que planteó Bullrich en público y que se repiten de manera más frecuente.



En la última semana, nada más, Bullrich señaló que no acompañaría el pliego de la fiscal Susana Pernas para que pase al frente de los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, por el accionar de la funcionaria judicial el caso del policía de la Ciudad, Luis Chocobar.



También había reclamado que la reactivación económica debía sentirse más en el bolsillo de la ciudadanía. “Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia”, había sugerido en un tiro por elevación al plan económico sobre el que había alertado en el gabinete.