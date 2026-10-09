Las proyecciones privadas para la inflación alejan la meta de perforar el 1% mensual

Luego del 1,7% que registró la inflación en agosto, la incógnita es si el Gobierno logrará sostener la desaceleración de los precios en los próximos meses. Las proyecciones de las consultoras no son optimistas: según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la dinámica inflacionaria no bajaría del 1,6% al menos hasta marzo.



La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una variación de 1,9% para septiembre. Un dato que de confirmarse implicaría una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes previo.



Este jueves, el equipo económico tuvo un anticipo: la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8% durante el noveno mes del año y evidenció una aceleración de 0,1 frente a agosto. No obstante, se debe tener en consideración que la manera en que se mide la inflación en la Ciudad y la Nacional son distintas.



Más allá de esa diferencia, el problema radica en los meses que siguen, donde los privados no consideran que la inflación logre perforar el 1,6 por ciento. En el último REM, marcaron 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre, 1,6% para enero y febrero de 2027 y 1,7% para marzo.



De esa forma, la proyección de los participantes del relevamiento trazó una trayectoria de desaceleración parcial, pero sin una baja mensual sostenida por debajo del 1,6% durante el período que va desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2027. De esta manera, parece difuminarse la proyección oficial de perforar el 1% mensual a lo largo de este año.



La discusión sobre un posible nuevo piso para la inflación surgió a partir de esa serie de números. El 1,6% apareció como el menor registro mensual previsto por el REM para los próximos meses, sin que las proyecciones indicaran una perforación de ese nivel antes de marzo de 2027.



Desde Analytica señalaron que su proyección para el último trimestre del año se ubica por encima de 1,5 por ciento. La consultora explicó que esa previsión responde a cuestiones externas a la economía argentina, como el encarecimiento del precio de la energía, y también a factores internos.



Bajo la perspectiva de la firma de análisis macroeconómico, sería un buen resultado si el Gobierno logra sostener la inflación mensual por debajo del 2 por ciento.