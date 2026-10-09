A pesar del fallo, insisten con la sesión para voltear el mega DNU70

En un segundo fallo, en el que resolvió otro amparo, la Corte Suprema repuso la Ley de Tierras. Aunque la oposición mantiene la sesión convocada para este jueves con el objetivo de voltear el mega DNU 70 -que incluye un artículo que deroga la norma que limita la venta de tierras a extranjeros- la decisión judicial complica aún más sus posibilidades de reunir el quórum necesario.



La sesión fue pedida de urgencia a fines de septiembre, luego del primer fallo del máximo tribunal que resolvió en contra del amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

La oposición va al recinto

La oposición decidió sostener igual la sesión del jueves 15 en Diputados para rechazar de raíz el decreto 70 de Milei, firmado en 2023, que dio origen a estos conflictos.



Desde Unión por la Patria sentenciaron que "las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte" y confirmaron la convocatoria: "por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias".



En la misma sintonía se manifestó Pablo Juliano de Provincias Unidas: "Diez días después del fallo contra el CECIM, la Corte vuelve a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso".