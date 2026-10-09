Aumentará y será en dólares la tasa para vuelos de cabotaje

El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo esquema de tarifas aeroportuarias que incluye un cambio para los pasajeros que viajan dentro del país: la tasa de uso de las terminales aéreas para vuelos de cabotaje, que hasta ahora estaba expresada en pesos, pasará a estar fijada en dólares y pasará de los actuales $ 5.685 (unos US$ 3,70) a US$ 9.



La medida fue oficializada a través de la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a los 60 días corridos de su publicación, es decir, en diciembre.



La modificación alcanza a los aeropuertos que integran el denominado Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, operados por Aeropuertos Argentina 2000, y forma parte de una renegociación del contrato de concesión entre la empresa y el Estado nacional.



Uno de los principales cambios es la dolarización de la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA), un cargo que pagan los pasajeros por la utilización de las instalaciones aeroportuarias y que habitualmente está incluido en el precio de los pasajes.



Hasta ahora, esa tarifa tenía un valor máximo establecido en pesos de $ 5.685. Con la nueva resolución, el monto de referencia estará expresado en dólares, por lo que su equivalente en moneda local dependerá del tipo de cambio que se utilice para su cobro.



En los fundamentos de la medida, el organismo regulador explica que la modificación busca "preservar la estabilidad del valor de la contraprestación, evitar adecuaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de la concesión".



En otras palabras, el cambio permitirá que el valor de la tarifa deje de depender exclusivamente de actualizaciones periódicas en pesos. Sin embargo, también implica que su equivalente en moneda argentina podrá variar en función de la evolución del dólar.



Por otro lado, el ORSNA explicó que "se mantendrá congelada la tasa internacional (US$ 57)y habrá una importante reducción de la tasa para vuelos regionales de hasta 1000 kilómetros (un pedido que venían realizando gobernadores, intendentes, el sector del turismo y las líneas aéreas para promover el turismo y la conectividad), que baja de US$ 57 a US$ 25,16, lo cual representa una baja del 56%".