Murió un hombre de 73 años que esperaba para ver al papa León XIV

Un hombre de 73 años murió el lunes en Córdoba luego de descompensarse mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el papa León XIV encabezará una misa este martes.

Según informaron, el hombre era oriundo de la provincia del Chaco y se encontraba junto a su familia en el sector del acceso norte, cuando comenzó a sentirse mal. El episodio ocurrió poco después de que se habilitara el ingreso al predio.

El peregrino recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea, a pocos metros de FAdeA. Sin embargo, falleció al ingresar al centro de salud.

Las primeras versiones indicaron que podría haber sufrido un infarto, aunque esa causa no fue confirmada en la información publicada.

Expectativa por la visita del Papa

El hecho ocurrió en medio de la llegada de miles de fieles a Córdoba para participar de las actividades previstas por la visita de León XIV. Desde la mañana del lunes, numerosas personas se concentraron en los alrededores del predio y se formaron largas filas para ingresar.

Las autoridades provinciales y eclesiásticas estiman que alrededor de 800.000 personas asistirán a la misa que el Pontífice celebrará en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del complejo de FAdeA. Además, se prevé que otras 400.000 personas acompañen su recorrido por la ciudad.

Fuente: La Nación.